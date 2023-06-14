Microsoft получила временный запрет на покупку Activision Blizzard

В понедельник Федеральный суд по просьбе Федеральной торговой комиссии США вынес судебный приказ, который на время запрещает Microsoft приобретать Activision Blizzard. Для этого понадобилось подавать пару запросов.

Большинство стран уже одобрили сделку между Microsoft и Activision Blizzard, однако свои позиции не сдают Федеральная торговая комиссия США (ФТК) и британский регулятор СМА. Microsoft в ответ на это подаёт апелляции в суд.

Microsoft и Activision Blizzard должны закрыть сделку до 18 июля. В том случае, если этого не произойдёт, корпорация будет обязана выплатить Activision Blizzard $ 3 млрд.

Предварительное слушание по временному запрету пройдёт 22 или 23 июня. Напомним, что Microsoft покупает Activision Blizzard за $ 69 млрд.