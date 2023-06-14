Сериал «Зимородок» покажут в России

Телеканал НТВ сообщил о премьере турецкого сериала «Зимородок». Шоу начнёт выходить на российском ТВ по будням уже с 26 июня с 16:50 до 19:00.
«Зимородок» рассказывает историю ловеласа Ферита (Мерт Рамазан Демир), который вырос в богатой семье и привык ни в чём себе не отказывать. Он постоянно ходит на вечеринки и заводит себе новых девушек, вообще не думая о своём будущем. Поведение Ферита огорчает его дедушку, бизнесмена Халиса Агу. Однажды тот понимает, что должен взять судьбу избалованного внука в свои руки, и решает найти парню достойную невесту. Выбор падает на девушку по имени Сейран (Афра Сарачоглу), которой предстоит «наставить Ферита на истинный путь».
В первый сезон сериала «Зимородок» вошло 36 эпизодов, финальная серия вышла 9 июня. Шоу уже продлили на второй сезон благодаря высоким рейтингам.
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