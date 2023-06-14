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Авторы русской озвучки Hogwarts Legacy не возьмутся за перевод Starfield

Авторы русской озвучки Hogwarts Legacy не возьмутся за перевод Starfield
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После большого показа Starfield стало окончательно известно, что игра всё же не выйдет на русском языке. Судя по всему, Microsoft отказалась от локализации из-за ухода из России, поэтому в проект на релизе можно будет сыграть лишь на английском.

Фанаты тем временем обратились за помощью к студии GamesVoice — авторам локализации Half-life: Alyx, Control и Hogwarts Legacy. Однако у команды, кажется, нет желания браться за дубляж: на это якобы уйдёт слишком много времени и денег.

Мы не будем делать Starfield. Судя по названным разработчиками объёмам, тут нужны бюджет от 10 миллионов и года четыре на реализацию.

Кроме того, GamesVoice не собирается заниматься даже текстовым переводом Starfield. Команда отмечает, что этим займётся кто-нибудь другой, но точно не они.

Релиз Starfield, большой космической RPG от Bethesda, состоится 6 сентября на ПК, Xbox Series и в Game Pass. Обладатели премиального издания смогут начать игру уже 1 сентября.

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