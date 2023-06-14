Игроки в Diablo 4 ищут секретный «коровий» уровень — авторы отрицают его существование

Многие фанаты серии Diablo отчаянно ищут в Diablo 4 секретный «коровий» уровень. При этом директор франшизы Род Фергюссон официально заявил, что в новой части цикла нет ни одной секретной локации. По его словам, новая игра — «максимально приземлённая» по всем параметрам, поэтому авторы решили не «баловаться» забавными секретами и пасхалками.
Мы хотели, чтобы наша новая игра была мрачной и готической. Поэтому в Diablo 4 нет секретного уровня, который люди могли бы искать, как в предыдущих играх.
Несмотря на заверение Фергюссона, геймеры всё-равно пытаются найти в Diablo 4 секретный «коровий» уровень. О подобной локации заговорили как о забавной мистификации во времена выхода первой части Diablo. В итоге Blizzard добавила секретную локацию в Diablo 2 — в постгейм-контент. Последующие игры студии включали аналогичные уровни, включая Diablo 3 и World of Warcraft.
Игроки при этом активно обсуждают секретный «коровий» уровень. На Reddit есть специальный раздел, в котором пользователи активно обсуждают эту «теорию заговора» и предоставляют доказательства наличия этой локации.
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