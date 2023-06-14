Джонни Депп пожертвует $ 1 млн, выигранные в суде против Эмбер Хёрд

Джонни Депп пожертвует благотворительным организациям $ 1 млн, выигранные в суде по делу о клевете. Это дело он выиграл в июне прошлого года у своей бывшей жены — актрисы Эмбер Хёрд. Депп разделит сумму на пять частей, чтобы пожертвовать пяти благотворительным организациям по $ 200 тыс. Об этом изданию The Hollywood Reporter сообщил представитель актёра.

Одна из организаций, которой Джонни пожертвует деньги, — это Amazonia Fund Alliance. Она занимается поддержкой и сохранением коренных жителей Амазонии. Деньги также получит Make-A-Film, которая сотрудничает с известными голливудскими киноделами, для исполнения желаний детей с серьёзными или угрожающими жизни заболеваниями.

Присяжные признали Эмбер Хёрд виновной в клевете на актёра Джонни Деппа по делу о защите его чести и достоинства. Судья зачитал решение, в соответствии с которым Хёрд обязана выплатить Деппу компенсацию в размере $ 10 млн, а также заплатить штраф в сумме $ 5 млн.

При этом суд удовлетворил встречный иск Эмбер к Деппу о клевете и обязал его заплатить бывшей жене компенсацию в размере $ 2 млн.