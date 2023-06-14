Харрисон Форд не знает, какого супергероя играет в новом фильме Marvel

Легендарного актёра Харрисона Форда недавно спросили о возможной трансформации его персонажа генерала Таддеуса Росса в Красного Халка в новом фильме Marvel. В ответ Форд заявил, что он не знает и не в курсе, кто такой Красный Халк.

Кто такой Красный Халк?

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Напомним, сейчас Харрисон Форд снимается в новой супергеройской ленте Marvel. Она называется «Капитан Америка: Новый мировой порядок». В картине Форд играет генерала Таддеуса Росса, который в итоге стал Красным Халком.

Таддеус «Громовержец» Росс дебютировал в комиксах в 1962 году, а Красным Халком он стал в 2008-м. Первое время персонаж позиционировался как злодей. Но со временем он стал союзником Халка. Помимо «Нового порядка», Форд сыграет этого персонажа и в ленте «Громовержцы».

Красный Халк в комиксах Marvel