На съёмках опасной погони в «Миссия: невыполнима 7» Том Круз водил машину одной рукой

Авторы шпионского экшена «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, Часть 1» поделились небольшим роликом со съёмок. В нём режиссёр Кристофер Маккуорри и Том Круз рассказали о непростых съёмках навороченной погони в Риме. В ней Итан Хант и Грейс, которую играет Хейли Этвелл, удирают от преследования на авто, при этом герои пристёгнуты друг к другу наручниками. Поэтому Крузу пришлось водить автомобиль на огромной скорости и вписываться в крутые повороты, крутя баранку одной рукой.

Маккуорри отметил, что это была крайне сложная постановка, потому что в Риме очень узкие улочки, по которым гонять на огромных скоростях очень сложно и рискованно. Сначала они уходят от преследования, сидя в стандартном седане, а потом пересаживаются в очень малогабаритное, но юркое авто.

Ролик, посвящённый съёмкам погони в фильме «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, Часть 1»

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Премьера седьмой части «Миссия невыполнима» состоится 12 июля в кинотеатрах по всему миру. В июне 2024-го на большие экраны выйдет вторая половина «Смертельной расплаты» — ожидается, что она станет заключительной для Тома Круза в роли Итана Ханта. Однако здесь может быть задержка: недавно съёмки финала приостановили на фоне забастовки сценаристов США.