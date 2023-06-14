Геймдиректор Phantom Liberty возглавит разработку продолжения Cyberpunk 2077

Несмотря на то что Cyberpunk 2077 полюбилась миллионам игроков, её репутация была подорвана ужасным техническим состоянием на старте. По словам инсайдера и известного игрового журналиста Джейсона Шрайера, грядущее масштабное дополнение Phantom Liberty не повторит ошибок запуска оригинальной игры.
Геймдиректор расширения и самой Cyberpunk 2077 Гейб Аматанджело рассказал Шрайеру, что он и его команда хотят «всё сделать правильно». То есть выпустить во всех смыслах «отполированный» проект.
Существует абсолютная приверженность тому, что необходимо сделать, чтобы в итоге всё получилось правильно.
Кроме того, Гейбу доверили разработку полноценного продолжения Cyberpunk 2077. Аматанджело также рассказал, что благодаря пересмотренной и перезапущенной системе менеджмента и разработки авторы Phantom Liberty больше не страдают от переработок. При этом производственные процессы не замедляются и проходят без особых проблем.
Гейб Аматанджело недавно подтвердил, что действие аддона развернётся параллельно основным событиям игры, а после его прохождения игроки смогут открыть дополнительную концовку.
Дополнение Phantom Liberty поступит в продажу 26 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series.
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