Квентин Тарантино рассказал, чего никогда не было и не будет в его фильмах

Квентин Тарантино никогда не издевался и не убивал животных в своих фильмах. Знаменитый режиссёр не собирается этого делать и в дальнейшем, несмотря на массу кровавых и жестоких сцен в его лентах с участием людей. В беседе с журналистами Variety он объяснил, почему так относится к нашим «меньшим братьям».

По словам Тарантино, смерть животных на экране всегда выглядит более правдоподобно, чем убийства людей. Кроме того, многие зрители нередко интересуются, реально ли тот или иной постановщик убил то или иное животное в своём фильме. Квентин старается делать так, чтобы у аудитории при просмотре его фильмов таких вопросов не возникало.

Я очень не люблю убивать животных в кино. Это мост, который я не могу перейти.

Квентин Тарантино в апреле заявил, что в его фильмографии нет постельных сцен потому, что снимать их довольно проблематично.