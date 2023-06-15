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Фильм «Трансформеры: Восхождение Звероботов» начали показывать в кинотеатрах России

Фильм «Трансформеры: Восхождение Звероботов» начали показывать в кинотеатрах России
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15 июня фильм «Трансформеры: Восхождение Звероботов» добрался до некоторых российских кинотеатров. Седьмой фильм в культовой серии боевиков уже можно посмотреть в некоторых киносетях Санкт-Петербурга, Череповца, Волгограда, Калининграда и Москвы.

Фото: Mori Cinema

При этом до большинства крупных кинотеатров страны картина доберётся только 22 июня — именно с этой даты ленту можно будет посмотреть в большинстве кинозалов России. Что касается цифровых сервисов, то в онлайне фильм выйдет 11 июля.

События фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов» развернутся в 1994 году — двое археологов вступят в конфликт с древней цивилизацией и столкнутся с трансформерами. Среди героев будут Оптимус Прайм, Бамблби и другие роботы.

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