Фильм «Трансформеры: Восхождение Звероботов» начали показывать в кинотеатрах России

15 июня фильм «Трансформеры: Восхождение Звероботов» добрался до некоторых российских кинотеатров. Седьмой фильм в культовой серии боевиков уже можно посмотреть в некоторых киносетях Санкт-Петербурга, Череповца, Волгограда, Калининграда и Москвы.

Фото: Mori Cinema

При этом до большинства крупных кинотеатров страны картина доберётся только 22 июня — именно с этой даты ленту можно будет посмотреть в большинстве кинозалов России. Что касается цифровых сервисов, то в онлайне фильм выйдет 11 июля.

События фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов» развернутся в 1994 году — двое археологов вступят в конфликт с древней цивилизацией и столкнутся с трансформерами. Среди героев будут Оптимус Прайм, Бамблби и другие роботы.