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В России стартовали предзаказы 15-дюймовых MacBook Air с чипом М2

В России стартовали предзаказы новых MacBook Air с чипом М2
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Сеть магазинов и сервисных центров техники Apple re:Store открыла предзаказы на новые 15-дюймовые MacBook Air с чипом M2. Эту линейку Apple презентовала 5 июня на пресс-конференции WWDC 23.

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Новые MacBook Air, доступные для предзаказа

  • MacBook Air на 256 ГБ за 166 тысяч рублей
  • MacBook Air на 512 ГБ за 190 тысяч рублей

Доступные расцветки нового MacBook Air

  • «полуночный чёрный»
  • «серый космос»
  • «сияющая звезда»
  • серебристый

Фото: re:Store

По данным re:Store, новый ноутбук начнут поставлять в Россию через две недели. В США продажи нового MacBook Air стартуют 13 июня.

Газета «Известия» сегодня, 14 июня, обратила внимание, что в России начали собирать предзаказы на гарнитуру Apple Vision Pro, которую Apple представила в начале июня. Цена устройства — $ 3,5 тыс. (больше 300 тысяч рублей), однако в России устройство будут продавать куда дороже.

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