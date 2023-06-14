В России стартовали предзаказы новых MacBook Air с чипом М2

Сеть магазинов и сервисных центров техники Apple re:Store открыла предзаказы на новые 15-дюймовые MacBook Air с чипом M2. Эту линейку Apple презентовала 5 июня на пресс-конференции WWDC 23.

Новые MacBook Air, доступные для предзаказа

MacBook Air на 256 ГБ за 166 тысяч рублей

MacBook Air на 512 ГБ за 190 тысяч рублей

Доступные расцветки нового MacBook Air

«полуночный чёрный»

«серый космос»

«сияющая звезда»

серебристый

Фото: re:Store

По данным re:Store, новый ноутбук начнут поставлять в Россию через две недели. В США продажи нового MacBook Air стартуют 13 июня.

Газета «Известия» сегодня, 14 июня, обратила внимание, что в России начали собирать предзаказы на гарнитуру Apple Vision Pro, которую Apple представила в начале июня. Цена устройства — $ 3,5 тыс. (больше 300 тысяч рублей), однако в России устройство будут продавать куда дороже.