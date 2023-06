Создатель The Last of Us поздравил игру с 10-летием и намекнул на выход продолжения

Глава студии Naughty Dog и создатель серии The Last of Us Нил Дракманн поздравил фанатов с 10-летним юбилеем первой игры цикла. Он отметил, что у бренда были взлёты и падения, а также поблагодарил геймеров за любовь к персонажам и придуманному им постапокалиптическому миру. Ещё Дракманн пообещал в будущем массу нового контента, связанного с The Last of Us. При этом он не стал уточнять, что именно стоит ждать игрокам в будущем. Вероятно, он намекнул на новые игры.

Спасибо за всю любовь, которую вы проявили к этому миру и его персонажам, которые так много для нас значат! Вас ждёт ещё больше TLoU… а пока терпите и выживайте!

Первая The Last of Us вышла 14 июня 2013 года на PlayStation 3 и моментально стала хитом и примером идеальной AAA-игры. Её высоко оценили и журналисты, и игроки. 29 июля 2014-го игру переиздали в формате ремастера на PlayStation 4, а в сентябре 2022-го проект в формате ремейка добрался до PlayStation 5.