Кевин Спейси: журналисты превратили меня в настоящего монстра

Кевин Спейси обвинил журналистов в уничтожении его репутации и карьеры. При этом легендарный актёр искренне поблагодарил фанатов за поддержку и заявил, что уже многие продюсеры ждут, когда с него снимут все обвинения, чтобы взять его в свои проекты.

СМИ сделали всё возможное, чтобы превратить меня в монстра, но люди продолжают меня поддерживать.

По словам Спейси, как только с него снимут все обвинения, он снова начнёт играть в кино и сериалах. Но сначала Кевин снова предстанет в суде — в этот раз в Лондоне. Сейчас его судят по четырём пунктам обвинения в сексуальных домогательствах, связанных с предполагаемыми инцидентами, имевшими место в период с 2005 по 2013 год. Заседание состоится 28 июня.

Я знаю, что прямо сейчас есть люди, готовые нанять меня, как только с меня будут сняты все обвинения в Лондоне.

В 2017 году против Кевина подал иск актёр Энтони Рэпп. По словам Рэппа, в 1986 году, когда ему было 14 лет, во время вечеринки в доме Спейси на Манхеттене тот его домогался. Энтони требовал компенсацию в размере $ 40 млн. Впоследствии примеру Рэппа последовали ещё 15 человек, в том числе девять коллег Кевина по сериалу «Карточный домик». Спейси свою вину отрицал. Доказательств против актёра не обнаружилось. В итоге присяжные не поверили Рэппу, и суд Нью-Йорка оправдал Спейси в октябре 2022-го. По другим делам Кевина тоже не признали виновным.