Фанаты усомнились в реальности графики новой Fable — авторам это польстило

11 июня на презентации Xbox Showcase презентовали первый полноценный трейлер новой Fable. В ролике есть несколько геймплейных кадров. Но многие фанаты серии усомнились в том, что авторы показали игру в том виде, в котором она в итоге выйдет. В видео очень красивая графика.

Ведущий художник по освещению Fable Лукас Кёльц успокоил поклонников. Он заявил, что в трейлере эпизоды игрового процесса записаны с Xbox Series X. По его словам, Playground Games показала реальные кадры из грядущего приключения.

Люди не верят, что эта графика настоящая, и в то, что игра будет выглядеть так — это один из лучших комплиментов.

Скриншоты из трейлера Fable

Фото: Playground Games

Фото: Playground Games

Фото: Playground Games

Фото: Playground Games

Кёльц подчеркнул, что новую Fable разрабатывают на ForzaTech — этот движок обеспечивает невероятную красоту серии аркадных гонок Forza Horizon.

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Дата релиза Fable всё ещё остаётся загадкой. Зато известно, что проект со старта будет в Game Pass.