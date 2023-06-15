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Закрытая бета файтинга Mortal Kombat 1 стартует 23 июня

Закрытая бета файтинга Mortal Kombat 1 стартует 23 июня
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Студия NetherRealm, разрабатывающая файтинг Mortal Kombat 1, назвала точную дату проведения закрытого бета-тестирования. Оно пройдёт с 23 по 26 июня, а письмо с приглашением на бету можно будет получить с 21 числа.

Поучаствовать в бете смогут владельцы ПК, PS5 и Xbox Series. Несмотря на то, что проект выйдет и на Nintendo Switch, на этой консоли тестирования не будет.

Участникам беты будут доступны стандартные сражения и классические башни против компьютерного врага.

Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. Покупатели премиального издания смогут начать игру на пять дней раньше, 14 сентября, а также получат первый набор дополнений с шестью новыми персонажами.

Можно более подробно изучить игровой процесс
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