Седьмой сезон мультсериала «Рик и Морти» может выйти в сентябре

Седьмой сезон популярного мультсериала «Рик и Морти» планируют выпустить осенью этого года. Возможно, премьера состоится в сентябре, но важно понимать, что планы могут измениться.

Также исполнительный продюсер «Рика и Морти» Стив Леви вместе с президентом Cartoon Network Майклом Оуилином впервые прокомментировали отсутствие соавтора мультсериала Джастина Ройланда, обвинённого ранее в домашнем насилии.

Мы были шокированы и встревожены тем, что произошло. Но мы держались вместе и вложили всю нашу энергию в сериал. Мы решили сохранять позитивный настрой, и в итоге создали лучшее, что происходило с мультсериалом.

Как отметили Леви и Оуилин, поиск актёра, который будет озвучивать главных героев вместо Ройланда, уже идёт, но окончательно пока ничего не решено.