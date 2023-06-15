Опасный Пореченков и Дмитрий Нагиев — в трейлере сериала «Кино про бандитов»

Онлайн-кинотеатр Premier опубликовал трейлер комедийного сериала «Кино про бандитов» с Михаилом Пореченковым и Дмитрием Нагиевым в главных ролях.

В ролике показали стрельбу, взрывы и главных героев — бандитов.

Видео доступно на YouTube-канале онлайн-кинотеатр Premier. Права на видео принадлежат Premier.

Сюжет шоу расскажет про бандитов, которые решают снять настоящее кино о своей жизни и посвятить в неё как можно больше людей. Главным героем выступит главарь ОПГ из провинциального города. Как отметили создатели шоу, бандиты будут вести себя естественно.

Вместе с Пореченковым и Нагиевым роли в сериале исполнили Станислав Дужников, Михаил Евланов, Наталья Бочкарёва и другие. Режиссёром выступил Сергей Малюгов.

Шоу выйдет в онлайн-кинотеатре Premier 15 июня.