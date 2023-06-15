Звезда «Во все тяжкие» Аарон Пол оценил татуировку со своим лицом у стримера Кореша
Поделиться
Известный российский стример и блогер Алексей Koreshzy Деревяшкин поделился в социальных сетях любопытной новостью. Актёр и звезда сериала «Во все тяжкие» Аарон Пол отреагировал на татуировку Кореша — тату посвящёна как раз актёру или его персонажу Джесси Пинкману.
Аарон отметил, что работа выглядит отлично, а ещё эта татуировка — одна из лучших, которую когда-либо видел актёр.
Мне это очень нравится! Одна из лучших татуировок, которую я когда-либо видел.
Фото: Телеграм-канал Кореша
Сам Алексей Деревяшкин оказался приятно удивлён этому факту. Особенно от того, что звезда американского шоу написал пару слов о тату.
Аарон Пол также известен по ролям в «Мире Дикого запада», «Чёрному зеркалу» и других фильмах и сериалах, в том числе и популярных.
Комментарии
- 15 июня 2023
-
11:42
-
11:33
-
11:01
-
10:50
-
10:31
-
10:10
-
09:29
-
09:09
-
09:02
-
08:46
-
08:01
-
07:44
-
07:18
-
06:54
-
06:00
- 14 июня 2023
-
21:54
-
21:35
-
21:05
-
20:40
-
20:10
-
20:04
-
19:37
-
19:02
-
18:47
-
18:39
-
18:27
-
18:15
-
17:40
-
16:52
-
16:24
-
16:05
-
15:54
-
15:27
-
15:01
-
14:31
Партнерский контент