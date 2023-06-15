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Звезда «Во все тяжкие» Аарон Пол оценил татуировку со своим лицом у стримера Кореша

Звезда «Во все тяжкие» Аарон Пол оценил татуировку со своим лицом у стримера Кореша
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Известный российский стример и блогер Алексей Koreshzy Деревяшкин поделился в социальных сетях любопытной новостью. Актёр и звезда сериала «Во все тяжкие» Аарон Пол отреагировал на татуировку Кореша — тату посвящёна как раз актёру или его персонажу Джесси Пинкману.

Аарон отметил, что работа выглядит отлично, а ещё эта татуировка — одна из лучших, которую когда-либо видел актёр.

Мне это очень нравится! Одна из лучших татуировок, которую я когда-либо видел.

Фото: Телеграм-канал Кореша

Сам Алексей Деревяшкин оказался приятно удивлён этому факту. Особенно от того, что звезда американского шоу написал пару слов о тату.

Аарон Пол также известен по ролям в «Мире Дикого запада», «Чёрному зеркалу» и других фильмах и сериалах, в том числе и популярных.

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