Сотрудников «Твиттера» выселяют из офиса в Колорадо из-за неуплаченной аренды

Издание Tech Crunch сообщило, что «Твиттер» выселили из офиса в Колорадо из-за того, что компания не выплатила арендую плату за помещение. Офис должны освободить до конца июля.

Аренда офиса не была оплачена в течение трёх месяцев. Сумма долга — $ 75 тысяч. Примечательно, что «Твиттер» вносил плату за помещение не самым обычным способом. В 2020 году компания взяла кредит на сумму в $ 968 тысяч. На эти деньги и оплачивалась аренда, однако потом деньги закончились, а новых выплат не последовало.

Источники сообщили, что арендодатель офиса в Сан-Франциско тоже хочет подать в суд на компанию за неуплату арендной платы. К тому же корпорация не выплатила $ 100 тысяч клининговой компании, которая занималась уборкой помещений.