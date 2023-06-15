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Геральт, Трисс и Радовид — новые кадры из третьего сезона сериала «Ведьмак»

Геральт, Трисс и Радовид — новые кадры из третьего сезона сериала «Ведьмак»
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Создатели сериала «Ведьмак» продолжают делиться новыми кадрами третьего сезона. В этот раз авторы сфокусировались на знакомых лицах, а также новых героях: охотнице Мильве и принце Радовиде.

Как рассказал исполнитель роли Лютика Джои Бэти, в третьем сезоне у его персонажа будет больше экранного времени, чем обычно. Судя по всему, зрителей также порадуют новыми музыкальными номерами барда, чем в своё время запомнился первый сезон.

Новые кадры из третьего сезона «Ведьмака»

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Премьера третьего сезона «Ведьмака» состоится уже 29 июня. Продолжение разделят на две части: финальные три эпизода покажут 27 июля. Это будет последний сезон для Генри Кавилла — после этого его заменит звезда «Голодных игр» Лиам Хемсворт.

Ранее авторы представили ещё одну пачку фотографий
Фото
Геральт в крови, Лютик и Йеннифэр — на новых кадрах из третьего сезона «Ведьмака»
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