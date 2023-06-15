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В Европе запретят ноутбуки с несъёмными батареями

В Европе запретят ноутбуки с несъёмными батареями
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Парламент Евросоюза готовит новую директиву по съёмным батареям. Чиновники хотят запретить ноутбуки с вклеенными в устройство батареями и сделать так, чтобы пользователи в дальнейшем могли самостоятельно заменять аккумуляторы в своих ПК, не теряя при этом гарантию.

Портативные батареи ноутбуков должны быть сконструированы таким образом, чтобы потребители могли легко снимать и заменять их самостоятельно.

Новый законопроект направлен на переработку вышедших из строя аккумуляторов и на цикличное использование материалов. В целом простота замены аккумуляторов должна облегчить сбор и утилизацию отработанных батарей, что в конечном итоге приведёт к повторному использованию ценного сырья.

Если в Евросоюзе одобрят законопроект, то он вступит в силу через 3,5 года. Таким образом, производители должны подготовиться и пересобрать свои производственные процессы приблизительно к 2027 году. Авторы директивы отмечают, что она не коснётся смартфонов и планшетов.

Съёмные батареи могут добраться и до смартфонов
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