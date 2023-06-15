Критики приняли сериал «Секретное вторжение» от Marvel без восторгов

На днях спало эмбарго на публикацию рецензий сериала «Секретное вторжение» от Marvel Studios. Проект приняли смешанно, отмечая как слабые, так и сильные стороны проекта.
Но вот на сайте Rotten Tomatoes, например, у шоу всего 69% свежести. Этот показатель — самый маленький среди всех сериалов Marvel Studios. На Metacritic проект собрал 67 баллов из 100.
Фото: Rotten Tomatoes
Фото: Metacritic
Критикам понравились главные актёры, а особенно выделяют Эмилию Кларк, Бена Мендельсона и Сэмюэля Л. Джексона. Также оценили атмосферу и приземлённость всего шоу по сравнению с другими фильмами и сериалами Marvel Studios. Под критику попали слабые сюжетные повороты и скучность шоу в целом. Также некоторые не видят в проекте триллера.
Важно отметить, что критикам дали посмотреть лишь два эпизода, поэтому впечатления основаны исключительно на них.
Шоу стартует на Disney+ 21 июня.
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