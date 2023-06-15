Мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных» запретили на Ближнем Востоке

Мировая премьера мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных» состоялась в начале июня. Картина вышла во множестве стран и даже неофициально добралась и до России, однако в некоторых регионах местные власти запретили показ ленты.
Речь идёт об Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) и ряде других стран Ближнего Востока. Как сообщили местные регуляторы, мультфильм «противоречит действующим нормам государств». Что именно имеется в виду, неизвестно.
Пользователи тем временем считают, что всё дело во флаге транс-сообщества, который появляется в одной из сцен мультфильма. Его видно всего пару секунд, однако именно он мог повлиять на решение ведомств. Sony Pictures и создатели картины тем временем никак не комментируют запрет ленты сразу в нескольких странах.
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