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Майлз Моралес не появится в фильмах о Человеке-пауке с Томом Холландом

Майлз Моралес не появится в фильмах о Человеке-пауке с Томом Холландом
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Недавно продюсер проектов про Человека-паука Эми Паскаль высказалась по поводу идеи кроссовера Человека-паука в исполнении Тома Холланда и Майлза Моралеса. Паскаль спросили об этом во время показов мультсериала «Человека-паука: Паутина вселенных».

По словам продюсера, пока что планов на кроссовер обоих версий Человека-паука нет. Как отметила Паскаль, обоим героям ещё предстоит сняться во множестве сольных фильмов.

Это совершенно разные миры. Никогда не знаешь наверняка. Я бы никогда ни от чего не отказывалась. Но нам нужно снять много фильмов о Майлзе и много фильмов о Питере. Я кинопродюсер. Я хочу продолжить франшизу с Томом.

Сейчас в разработке четвёртая часть Человека-паука с Томом Холландом. Правда, у ленты пока нет никаких деталей и даже даты выхода.

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