В России запустят суверенный сегмент интернета по паспорту с проверенными сайтами

В России до конца года будет запущен пилотный проект защищённого интернета, который будет доступен только гражданам страны по персональному идентификатору. В этой Сети будут доступны только безопасные, проверенные сервисы, владельцы которых исполняют все требования действующего законодательства.

Об этом «Ведомостям» рассказал зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Он заявил, что нужно «поменять технологию интернета», чтобы Сеть стала «абсолютно прозрачной» — в неё нельзя было заходить с различных «анонимных устройств». Пользователю нужно будет зарегистрироваться по паспорту, получить личный идентификатор – и далее из любой точки мира можно будет войти в «защищённую часть интернета». Благодаря этому спецслужбы смогут легко «найти того, кто владеет этим аккаунтом».

При этом депутат отметил, что незащищённый интернет тоже сохранится, но там ответственность за свои персональные данные и иные аспекты безопасности будут нести сами пользователи.

Главной целью является обеспечение безопасности граждан. Обеспечение сохранности их персональных данных, защита от спам-рассылок, от мошенничества, от сайтов, которые называются фишинговыми, то есть воруют денежные средства путём подмены получателя или дублирования страниц популярных сайтов.

Телеком-обозреватель CNews Игорь Королёв напомнил, что в России уже создана инфраструктура «суверенного интернета», позволяющая Роскомнадзору самостоятельно блокировать контент и управлять маршрутами трафика. Для этого на Сети операторов связи в соответствии с требованиями закона «Об устойчивом интернете» установлены так называемые технические средства противодействия угрозам (ТСПУ).