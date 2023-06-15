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Индийский боевик «Патхан. Схватка со смертью» выйдет в России 13 июля

Индийский боевик «Патхан. Схватка со смертью» выйдет в России 13 июля
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Компания «НМГ Кинопрокат» совместно с Indian Films выпустила трейлер фильма «Патхан. Схватка со смертью». В ролике можно увидеть много эпичных сцен со стрельбой и рукопашным боем.

Видео доступно на YouTube-канале «НМГ Кинопрокат». Права на видео принадлежат «Indian Films»

В центре сюжета ленты оказывается Патхан, харизматичный и опытный спецагент, который получает информацию о готовящемся масштабном теракте в Индии. Используя свои выдающиеся шпионские и боевые навыки, он идёт по следу безжалостного наёмника Джима, чтобы нарушить его планы и предотвратить катастрофу.

Роль Патхана в ленте исполнил Шахрух Хан, Джима сыграл Джон Абрахам. Также с ними сыграли Дипика Падуконе, Димпл Кападиа и другие.

Премьера в кинотеатрах России состоится 13 июля.

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