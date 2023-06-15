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В Дании закрылась студия Kiloo Games, создавшая культовую Subway Surfers

В Дании закрылась студия Kiloo Games, создавшая культовую Subway Surfers
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Датская студия Kiloo Games, разработчики популярный игры Subway Surfers, закрывается. Все 100 сотрудников покинут офисы компании до конца июня. Об этом сообщил глава студии Томас Фрёлих на своей странице в Linkedin.

Kiloo Games была основана в 2000 году и на протяжении всей своей истории занималась мобильными играми по франшизам LEGO, Worms и датскому бренду Hugo. В 2012 году компания выпустила Subway Surfers — свой самый большой хит, в котором игрокам предстояло убегать от полицейского по железнодорожным путям.

В 2019-м раннер назвали самой скачиваемой мобильной игрой десятилетия: за семь лет её установили более 1 млрд раз. С тех пор компания пыталась повторить успех, однако дальнейшие проекты не снискали такой популярности. Финальным тайтлом Kiloo Games стал ещё один раннер MetroLand, вышедший в 2022 году.

Пока неясно, что будет дальше с Subway Surfers. Официально проект принадлежит материнской компании SYBO Games, которая наверняка займётся дальнейшей поддержкой игры.

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