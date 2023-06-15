В аддоне Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 не будет новых романов

Директор по коммуникациям из CD Projekt RED Марчин Момот заявил, что игрокам не стоит ждать новых романов в дополнении Phantom Liberty для Cyberpunk 2077. По словам разработчика, расширение добавит в игру очень много контента, однако среди них не будет новых романтических отношений с другими персонажами.
При этом квест-директор Cyberpunk 2077 Павел Саско ранее намекнул, что в Phantom Liberty игроков ждёт продолжение уже имеющихся в игре романов. Разработчик заявил, что не станет делиться всеми секретами, однако авторы всегда стремятся «угодить игрокам, которым нравятся романы в Cyberpunk 2077».
Дополнение Phantom Liberty поступит в продажу 26 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series. Расширение выйдет с субтитрами на русском языке, тогда как оригинал в 2020 году выходил с русской озвучкой.
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