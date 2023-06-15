Актриса Скарлетт Йоханссон мечтает сняться в фильме с Томом Крузом
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На недавно прошедшей премьере фильма «Город Астероидов» актриса Скарлетт Йоханссон призналась, что давно мечтает поработать с Томом Крузом — сняться с ним в каком-нибудь фильме.
Я бы хотела поработать с Томом Крузом.
В новом фильме Уэса Андеросна Йоханссон плотно работала с целым звёздным составом. Вместе с ней в «Городе астероидов» блистают Джейсон Шварцман, Тома Хэнкс, Марго Робби, Брайан Крэнстон, Стива Карелл, Майя Хоук, Джеффри Райт, Джефф Голдблюм и Эдриана Броуди.
А ранее Скарлетт работала с Билом Мюрреем в культовой ленте «Трудности перевода», а также с целым ворохом знаменитых артистов в киновселенной Marvel.
В «Городе астероидов» события разворачиваются в небольшом вымышленном городке в 1955 году. Поселение расположено возле кратера, который остался после падения астероида тысячи лет назад. Каждый год в этом месте проводится собрание юных астрономов, в котором участвуют ученики, их семьи, учителя, а также военные. Очередной такой слёт резко прерывается событиями, способными изменить мир.
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