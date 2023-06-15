Харрисон Форд был рад вернуться к образу культового Индианы Джонса

Сегодня прошла голливудская премьера приключенческого фильма «Индиана Джонс и Колесо судьбы». На красной ковровой дорожке Харрисон Форд признался, что ему было очень приятно снова сыграть знаменитого археолога и охотника за сокровищами. Ещё актёр заявил, что давно мечтал снять фильм об Индиане Джонсе, где события развивались бы ближе к концу его жизненного пути.

По словам Форда, Джеймс Мэнголд создал отличный сценарий. Харрисон подчеркнул, что больше он точно не вернётся к образу Индианы Джонса.

Это было очень приятно. Я всегда хотел снять фильм об Индиане Джонсе ближе к концу его жизни.

Пятая часть «Индианы Джонса» расскажет о противостоянии Джонса и бывшего нациста Юргена Воллера, который хочет изменить мир по своему усмотрению.

Лента выйдет в прокат 28 июня, однако официально до России она не доберётся.