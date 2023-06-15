Харрисон Форд был рад вернуться к образу культового Индианы Джонса
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Сегодня прошла голливудская премьера приключенческого фильма «Индиана Джонс и Колесо судьбы». На красной ковровой дорожке Харрисон Форд признался, что ему было очень приятно снова сыграть знаменитого археолога и охотника за сокровищами. Ещё актёр заявил, что давно мечтал снять фильм об Индиане Джонсе, где события развивались бы ближе к концу его жизненного пути.
По словам Форда, Джеймс Мэнголд создал отличный сценарий. Харрисон подчеркнул, что больше он точно не вернётся к образу Индианы Джонса.
Это было очень приятно. Я всегда хотел снять фильм об Индиане Джонсе ближе к концу его жизни.
Пятая часть «Индианы Джонса» расскажет о противостоянии Джонса и бывшего нациста Юргена Воллера, который хочет изменить мир по своему усмотрению.
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