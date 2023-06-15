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Intel спустя 15 лет откажется от культового бренда «Core i»

Intel официально уберёт букву «i» в «Core i9», «Core i7», «Core i5» и «Core i3». Компания запустит процесс ребрендинга в конце года с запуском 14-го поколения Meteor Lake. Теперь корпорация будет выпускать три линейки процессоров.

Три линейки процессоров Intel

Базовые — будут называться просто Intel.

Актуальные и популярные — будут называться Intel Core 3, Intel Core 5 и Intel Core 7.

Премиальные — будут называться Intel Core Ultra 5, Intel Core Ultra 7, Intel Core Ultra 9.

Маркетологи Intel пояснили, что из-за буквы «i» слово Intel в названиях чипов просто теряется. Слово Core, напротив, идеально подсвечивает и выделяет бренд Intel.

В апреле Intel объявила об окончании срока службы своих чипов серии Blockscale ASIC, которые были представлены в начале апреля 2022 года.