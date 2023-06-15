Гильермо дель Торо сравнил производство фильмов с «бутербродами с дерьмом»

Знаменитый оскароносный режиссёр Гильермо дель Торо заявил, что в ближайшее время он снимет несколько художественных фильмов, а после этого он будет создавать только анимацию. В прошлом году дель Торо по заказу Netflix снял высокооценённый мультфильм «Пиноккио». В будущем он собирается анимировать «Погребённого великана» культового писателя Кадзуо Исигуро, который тоже будет создан с помощью покадровой анимации.
Постановщик также отметил, что невероятно популярные мультфильмы «Братья Супер Марио в кино» и «Человек-паук: Паутина вселенных», а также грядущие «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов» могут сильно повлиять на Голливуд и всю мировую анимацию. По словам дель Торо, сейчас анимация находится у «шайки хулиганов, и нам нужно её спасти».
Гильермо также признался, что за последние два месяца большие студии отказались запустить в производство пять его проектов. По словам постановщика, снимать фильмы — всё равно, что есть бутерброд с дерьмом.
Снимать фильмы — всё равно, что есть бутерброд с дерьмом. Такое бывает всегда, просто иногда в этом бутерброде побольше хлеба.
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