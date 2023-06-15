Автор игры «Смута» назвал примерную дату выхода и сравнил российский геймдев с ополчением

Глава студии Cyberia Nova Алексей Копцев выступил на Петербургском международном экономическом форуме. Он поделился своими мыслями по поводу российского геймдева и рассказал об игре «Смута», над которой он и его команда давно работают.

По словам Копцева, в российском геймдеве сейчас наметились исключительно положительные тенденции, а оставшихся в России разработчиков он назвал «третьим ополчением».

Мы вот сейчас спина к спине стоим, мужики — держим оборону, чтобы у нас всё в будущем хорошо получилось. Удалось наладить спокойное штатное производство. Игры уже умеем делать. Теперь, вторя словам Владимира Владимировича Путина, надо делать полезные игры, наполненные историческим смыслом.

Копцев также раскрыл примерное время выхода игры «Смута». По его словам, исторический экшен точно выйдет в первом квартале 2024 года.