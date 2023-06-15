Российские игры выйдут в Китае в упрощённом формате — «Ъ»

Российскому правительству удалось договориться с КНР об упрощённом выпуске отечественных игр на рынок Китая. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание «Ъ». При этом российские платформы, в свою очередь, готовы активно продвигать в стране китайские проекты.

Также сообщается, что участники рынка боятся, что квота будет распространятся только на самые крупные игровые издательства России. Неназванный собеседник «Ъ» из игровой индустрии уточнил, что вопрос упрощённого выпуска российских игр в КНР прорабатывает Минэкономики.

Министерство обсуждало с китайскими властями перспективы выделения квот российским играм для преимущественного выхода в КНР.

Российские разработчики ещё в начале весны просили российское правительство упростить порядок доступа на рынок КНР. Один из источников «Ъ» отмечает, что в правительстве РФ уже определили квоту по количеству отечественных игр, которые получат лицензию в Китае по ускоренной схеме.