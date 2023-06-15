Создатели Genshin Impact открыли Discord-сервер на русском языке

Компания HoYoverse, наиболее известная по нашумевшей игре Genshin Impact, объявила об открытии официального Discord-сервера на русском языке. Чтобы присоединиться к сообществу, нужно перейти по этой ссылке.
Фото: HoYoverse
Сообщество называется «Genshin Impact СНГ». В нём HoYoverse планирует запускать официальные события для фанатов Genshin Impact из России и стран СНГ. Кроме того, с сегодняшнего дня в сообществе проходит конкурс скриншотов. Авторы лучших работ получат в подарок подарочную коробку онлайн-концерта — 2022 с персонажем Юнь Цзинь, а среди остальных 50 участников конкурса также разыграют фигурку случайного персонажа.
Первый конкурс завершится 21 июня, после него HoYoverse сразу запустит новый. Ранее российские фанаты общались в других официальных Discord-каналах Genshin Impact.
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