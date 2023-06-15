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В Epic Games Store бесплатно раздают дилогию метроидваний про рестлера Guacamelee!

В Epic Games Store бесплатно раздают дилогию метроидваний про рестлера Guacamelee!
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Epic Games Store запустила бесплатную раздачу двух частей высокооценённых игроками и критиками метроидваний Guacamelee!. Обе игры можно добавить в свою библиотеку и скачать до 22 июня.

В первой игре главному герою нужно спасти дочь президента, а во второй его задача — спасти всю Мексивселенную. Обе игры очень высоко оценили журналисты и пользователи. Первая на агрегаторе Metacritic имеет оценку 87 баллов из 100, а вторая — 83 балла из 100.

Трейлер первой части Guacamelee!

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат DrinkBox Studios.

Трейлер сиквела Guacamelee!

Видео доступно на YouTube-канале DrinkBox Studios. Права на видео принадлежат DrinkBox Studios.

Следующими бесплатными играми станет игра Idle Champions of the Forgotten Realms по вселенной «Подземелья и драконы».

Фото: Epic Games Store

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