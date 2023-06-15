Netflix опубликовал логотипы и названия первых серий третьего сезона «Ведьмака»

Netflix опубликовал логотипы и названия эпизодов первой половины третьего сезона сериала «Ведьмак». Напомним — новый сезон разделили на две части — в первой всего пять серий.
Эпизод 1 — «Шаерраведд»
Фото: Netflix
Эпизод 2 — «Несвязанный»
Фото: Netflix
Эпизод 3 — «Воссоединение»
Фото: Netflix
Эпизод 4 — «Приглашение»
Фото: Netflix
Эпизод 5 — «Искусство иллюзии»
Фото: Netflix
По информации издания Redanian Intelligence, специализирующегося на сериале «Ведьмак», в третьем сезоне шоу расскажут подробнее про мать Геральта, колдунью Висенну. Персонаж появлялся в первом сезоне, но много времени ему не уделили.
Отмечается, что про смерть матери Геральту расскажет один целитель. Это случится во время одного из эпизодов третьего сезона. Якобы смерть произошла около года назад, а в последние минуты жизни Висенна говорила про сына.
Третий сезон «Ведьмака» стартует 29 июня. Премьера второй половины сезона состоится 27 июля.
- 15 июня 2023
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