В третьем сезоне медиалиги Fonbet по CS:GO определился посев в сетке плей-офф

В третьем сезоне турнира Fonbet Media eLeague по Counter-Strike: Global Offensive определился посев в сетке плей-офф. Матчи на выбывание стартуют 16 июня. Напомним, что на турнире традиционно выступят смешанные команды из киберспортсменов, стримеров и других известных личностей.

Так, в первый день LAN-турнира пройдут матчи нижней сетки. Сначала Wawa сразятся с Barhatnye Tyagi. Победитель этой пары сразится с HIGH-FIVE. Во втором матче нижней сетки Cookie Cutter Butter поборются с Hold S за право сыграть с NALANE за выход в гранд-финал. Финальный поединок пройдёт 18 июня, все матчи пройдут в формате BO3 — до двух побед.

Сетка плей-офф третьего сезона FONBET MEDIA ELEAGUE Фото: FONBET

Призовой фонд третьего сезона Fonbet Media eLeague составит 2 млн рублей, а сам ивент проходит на арене Colizeum в Москве. В первых двух сезонах победу одержали коллективы киберспортсмена Рустема mou Телепова, хотя это были абсолютно разные составы.