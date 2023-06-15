В третьем сезоне медиалиги Fonbet по CS:GO определился посев в сетке плей-офф

В третьем сезоне турнира Fonbet Media eLeague по Counter-Strike: Global Offensive определился посев в сетке плей-офф. Матчи на выбывание стартуют 16 июня. Напомним, что на турнире традиционно выступят смешанные команды из киберспортсменов, стримеров и других известных личностей.
Так, в первый день LAN-турнира пройдут матчи нижней сетки. Сначала Wawa сразятся с Barhatnye Tyagi. Победитель этой пары сразится с HIGH-FIVE. Во втором матче нижней сетки Cookie Cutter Butter поборются с Hold S за право сыграть с NALANE за выход в гранд-финал. Финальный поединок пройдёт 18 июня, все матчи пройдут в формате BO3 — до двух побед.
Сетка плей-офф третьего сезона FONBET MEDIA ELEAGUE
Фото: FONBET
Призовой фонд третьего сезона Fonbet Media eLeague составит 2 млн рублей, а сам ивент проходит на арене Colizeum в Москве. В первых двух сезонах победу одержали коллективы киберспортсмена Рустема mou Телепова, хотя это были абсолютно разные составы.
- 15 июня 2023
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