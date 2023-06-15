Twitch возвращает выплату стримерам в размере 70% от доходов с подписок — но не всем

Стриминговая платформа Twitch в октябре этого года запустит программу Partner Plus. Благодаря ей некоторые стримеры будут получать 70% от доходов с платных подписок. Чтобы попасть в эту программу, нужно соблюсти несколько условий.
Чтобы стать частью программы, партнёры Twitch должны иметь не менее 350-ти постоянных платных подписок в течение трёх месяцев подряд. Напомним: стандартные выплаты партнёрам составляют всего 50% от общей прибыли с подписок.
Стримеры программы Partner Plus будут получать долю дохода «70/30» от чистой прибыли с подписок в течение 12 месяцев. Но сумма выплат не должна превышать $ 100 тыс. Как только стример заработает более $ 100 тыс. через программу, доля дохода вернётся к стандартной ставке 50%. Порог будет обнуляться каждый календарный год.
Наше внимание всегда было сосредоточено на вдохновении, развитии и поддержке стримеров Twitch по всему миру. Мы надеемся, что новая программа демонстрирует эту приверженность.
- 15 июня 2023
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