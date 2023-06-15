Глава Первого канала Константин Эрнст назвал современный Голливуд дерьмом

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на Петербургском экономическом форуме заявил, что Голливуд в последние 15 лет снимает массу ужасных в плане качества контента фильмов. Он сравнил современную американскую «Фабрику грёз» с советской студией Горького образца 1972 года.

Голливуд — действительно величайшая киномашина мира. С другой стороны, последние 15 лет он производит такое количество дерьма, что, в общем, может соревноваться со студией Горького 1972 года. При этом технологически всё хорошо.

Эрнст уверен, что проблема современного Голливуда в том, что он создаёт кино в основном для подростковой аудитории.

Кино стало подростковым, поэтому все серьёзные люди ушли в производство сериалов.

В 1972 году студия Горького выпустила массу качественных лент. Например, «В Москве проездом», «Иванов катер», «Мраморный дом», «Печки-лавочки», «Любить человека», а также культовый советский фильм «А зори здесь тихие». Это произведение вошло в золотую коллекцию студии.