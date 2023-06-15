Сериал «Кумир» с певцом The Weeknd не получит второй сезон — Page Six

Как сообщают источники издания Page Six, HBO решил не продлевать сериал «Кумир» на второй сезон. По информации инсайдеров, дело здесь в первую очередь в том, что шоу изначально задумывалось как мини-сериал: у авторов якобы и не было планов на создание продолжения.
Впрочем, на решение HBO наверняка повлияла также критика от прессы и относительно невысокие показатели просмотров. Сериал начал терять аудиторию уже на втором эпизоде. Что касается скандальности шоу, то в HBO ещё на этапе сценария прекрасно понимали, каким получится проект. Всё же за него взялся Сэм Левинсон, создатель откровенной «Эйфории».
«Кумир» — один из самых проблемных сериалов для HBO. Шоу отправили на пересъёмки в апреле 2022 года из-за того, что певцу The Weeknd не понравилась «женская перспектива» будущего проекта. Сюжет сериала рассказывает о молодой певице (Лили-Роуз Депп), которая знакомится с загадочным владельцем ночного клуба (The Weeknd). Через какое-то время выясняется, что он возглавляет целый культ.
- 15 июня 2023
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