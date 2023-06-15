Крис Хемсворт сыграет в фильме «Тор 5» только при одном условии

Исполнитель роли Тора в фильмах Marvel Крис Хемсворт продолжает обсуждать свою гипотетическую роль в «Торе 5». Актёр заявил, что был бы рад вернуться к своему персонажу, но только если он действительно изменится после событий четвёртой части серии.

По словам актёра, он хочет, чтобы «Тор 5» был непредсказуемым для зрителей. Сейчас же, по его мнению, люди близки к тому, чтобы устать от образа его героя на экране.

Я не хочу продолжать быть Тором до тех пор, пока люди не будут настолько истощены, что закатят глаза, когда в очередной раз увидят меня в роли этого персонажа. Если зрители хотят видеть Тора, и если мы придумаем для него что-то захватывающее и весёлое, тогда отлично. Мне нравится переизобретать этого персонажа. Я бы хотел, чтобы следующий фильм был непредсказуемым для зрителей.

Ранее Крис Хемсворт объяснил, почему «Тор: Любовь и гром» оказался неудачным релизом для Marvel. По его словам, авторы слишком увлеклись процессом и не обращали внимания на то, насколько глупо всё это выглядит со стороны.