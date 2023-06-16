Стример потерял персонажа в Diablo 4 на «Хардкоре» из-за бага — спустя 173 часа игры

Фанаты Diablo 4 продолжают в режиме «Хардкор». Стример под ником Quin69 столкнулся с гигантской несправедливостью: он навсегда потерял своего персонажа-друида на прокачку которого он потратил почти 173 часа.
Герой игрока умер после того, как Quin69 столкнулся с багом во время телепортации: Diablo 4 попросту зависла. Стример решил перезайти в игру и обнаружил, что его персонаж мёртв — на максимальном уровне сложности у него была только одна жизнь.
Видео доступно на YouTube-канале Quin69. Права на видео принадлежат Quin69 и Blizzard.
Случай с Quin69 уже не первый в истории DIablo 4. Ранее своего героя потерял и стример cArn — из-за отключения от серверов игры. В сообществе игры на Reddit тем временем уже поднимаются обсуждения, что Blizzard стоило бы добавить в игру защиту от подобных нелепых смертей.
- 16 июня 2023
-
00:56
- 15 июня 2023
-
23:46
-
23:17
-
22:23
-
21:50
-
21:21
-
20:55
-
20:19
-
19:43
-
19:38
-
19:09
-
18:36
-
18:14
-
17:48
-
17:20
-
16:48
-
16:17
-
15:44
-
15:23
-
14:54
-
14:23
-
13:55
-
13:27
-
13:01
-
12:55
-
12:32
-
12:25
-
12:02
-
11:42
-
11:33
-
11:01
-
10:50
-
10:31
-
10:10
-
09:29