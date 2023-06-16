Стример потерял персонажа в Diablo 4 на «Хардкоре» из-за бага — спустя 173 часа игры

Фанаты Diablo 4 продолжают в режиме «Хардкор». Стример под ником Quin69 столкнулся с гигантской несправедливостью: он навсегда потерял своего персонажа-друида на прокачку которого он потратил почти 173 часа.

Герой игрока умер после того, как Quin69 столкнулся с багом во время телепортации: Diablo 4 попросту зависла. Стример решил перезайти в игру и обнаружил, что его персонаж мёртв — на максимальном уровне сложности у него была только одна жизнь.

Видео доступно на YouTube-канале Quin69. Права на видео принадлежат Quin69 и Blizzard.

Случай с Quin69 уже не первый в истории DIablo 4. Ранее своего героя потерял и стример cArn — из-за отключения от серверов игры. В сообществе игры на Reddit тем временем уже поднимаются обсуждения, что Blizzard стоило бы добавить в игру защиту от подобных нелепых смертей.