На Netflix вышел боевик «Операция по спасению 2» с Крисом Хемсвортом

16 июня на Netflix вышел фильм «Тайлер Рейк: Операция по спасению 2» — продолжение нашумевшего боевика с Крисом Хемсвортом в главной роли. Картину можно посмотреть с русскими субтитрами и оригинальной озвучкой.
Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix
События «Операции по спасению 2» разворачиваются вокруг нелегального наёмника Тайлера Рейка, которому поручают ещё одно смертельное задание: он должен спасти семью безжалостного грузинского гангстера из тюрьмы. Сценаристом картины выступил один из режиссёров «Мстителей» Джо Руссо, поставил ленту Сэм Харгрейв, работавший над оригиналом.
Ранее авторы заявили, что уже приступили к производству третьей части. Однако её появление зависит исключительно от успеха сиквела.
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