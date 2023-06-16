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На Netflix вышел боевик «Операция по спасению 2» с Крисом Хемсвортом

На Netflix вышел боевик «Операция по спасению 2» с Крисом Хемсвортом
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16 июня на Netflix вышел фильм «Тайлер Рейк: Операция по спасению 2» — продолжение нашумевшего боевика с Крисом Хемсвортом в главной роли. Картину можно посмотреть с русскими субтитрами и оригинальной озвучкой.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix

События «Операции по спасению 2» разворачиваются вокруг нелегального наёмника Тайлера Рейка, которому поручают ещё одно смертельное задание: он должен спасти семью безжалостного грузинского гангстера из тюрьмы. Сценаристом картины выступил один из режиссёров «Мстителей» Джо Руссо, поставил ленту Сэм Харгрейв, работавший над оригиналом.

Ранее авторы заявили, что уже приступили к производству третьей части. Однако её появление зависит исключительно от успеха сиквела.

Фильм обсудил даже Шварценеггер
Видео
Арнольд Шварценеггер и Крис Хемсворт обсудили фильм «Операция по спасению 2»
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