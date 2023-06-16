Актёр Том Хэнкс назвал четыре своих самых любимых фильма
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Актёр Том Хэнкс дал небольшое интервью порталу Letterboxd, в котором рассказал о четырёх своих самых любимых фильмах. Выяснилось, что артист предпочитает фильмы середины XX века: их смотрел ещё юный Том Хэнкс перед тем, как стать большой кинозвездой.
Любимые фильмы Тома Хэнкса
- «2001 год: Космическая одиссея» (1968) — культовый космический фильм Стэнли Кубрика актёр пересматривает каждый год по нескольку раз.
- «Лучшие годы нашей жизни» (1946) — любимый фильм Хэнкса на военную тематику, который актуален и сегодня.
- «The Beatles: Вечер трудного дня» (1964) — комедию с культовой музыкальный группой The Beatles актёр впервые посмотрел в 8 лет и остался под большим впечатлением.
- «Полуночный ковбой» (1969) — драма с Дастином Хоффманом и Джоном Войтом, которую Хэнкс считает одной из величайших картин в истории по большей части из-за звёздного актёрского состава и вневременной актуальности.
Интересно, что Хэнкс не назвал ни одной современной картины — этим выделяются актёры его эпохи.
Хэнкс раскритиковал фильмы, в которых сам снимался
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