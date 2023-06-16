Sony и Marvel выпустят два фильма — это могут быть «Человек-паук 4» и «Через вселенные 3»
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Компания Sony забронировала сразу две даты для фильмов, которые выйдут в партнёрстве с Marvel. Первый выйдет уже 8 ноября 2024 года, второй — 27 июня 2025 года. Sony не раскрыла деталей картины, однако у фанатов уже есть свои теории.
- 8 ноября 2024 года — «Веном 3» или «Через вселенные 3». В пользу второго говорит то, что это будет фильм не с «живой съёмкой».
- 27 июня 2025 года — «Человек-паук 4» или «Веном 3». Отмечается, что в эту дату выйдет фильм с живыми актёрами. Не в пользу «Венома 3» говорит то, что картина заявлена на 2024 год: об этом сообщила актриса Джуно Темпл.
Сейчас мультфильм «Через вселенные 3» официально заявлен на 29 марта 2024 года. Однако ранее появилась информация, что Sony может отложить релиз на более поздний срок.
Подробнее о возможном переносе
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