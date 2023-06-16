Sony и Marvel выпустят два фильма — это могут быть «Человек-паук 4» и «Через вселенные 3»

Компания Sony забронировала сразу две даты для фильмов, которые выйдут в партнёрстве с Marvel. Первый выйдет уже 8 ноября 2024 года, второй — 27 июня 2025 года. Sony не раскрыла деталей картины, однако у фанатов уже есть свои теории.

8 ноября 2024 года — «Веном 3» или «Через вселенные 3». В пользу второго говорит то, что это будет фильм не с «живой съёмкой».

— «Веном 3» или «Через вселенные 3». В пользу второго говорит то, что это будет фильм не с «живой съёмкой». 27 июня 2025 года — «Человек-паук 4» или «Веном 3». Отмечается, что в эту дату выйдет фильм с живыми актёрами. Не в пользу «Венома 3» говорит то, что картина заявлена на 2024 год: об этом сообщила актриса Джуно Темпл.

Сейчас мультфильм «Через вселенные 3» официально заявлен на 29 марта 2024 года. Однако ранее появилась информация, что Sony может отложить релиз на более поздний срок.