В России образовался переизбыток смартфонов iPhone 14 и iPhone 13

Из-за снижения спроса на премиальные смартфоны от Apple и «неконтролируемых поставок» по параллельному импорту на рынке сложился переизбыток смартфонов. В первую очередь речь идёт об iPhone 14 и iPhone 13. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке электроники.

По словам одного из инсайдеров, в апреле-июне на российском рынке сложился явный переизбыток iPhone. Информацию также подтверждает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков: по его словам, предложение по смартфонам Apple превышает спрос примерно вдвое.

Так, в МТС заявили о снижении спроса. Доля Apple в общем объёме продаж с января по май в штуках сократилась с 14 до 10% год к году. При этом в re:Store говорят, что по ряду моделей iPhone — iPhone 14 Pro Max и iPhone 13 — наблюдается дефицит. В «М.Видео-Эльдорадо» заявили, что доступность смартфонов Apple полностью удовлетворяет текущий спрос.