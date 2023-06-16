В Госдуме хотят создать комфортные условия для развития игровой индустрии в России

Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин рассказал о главных сложностях, с которыми столкнулись российские студии разработки игр. Чиновник заявил, что речь в первую очередь идёт об ограничениях доступа к зарубежным инвестициям и зарубежным рынкам. Некоторым отечественным разработчикам приходится скрывать своё российское происхождение или переезжать в другие страны.

Горелкин заявил, что прямо сейчас ведётся работа по созданию комфортных условий для развития отрасли внутри страны. Так, Минцифры уже помогает студиям получить льготные банковские кредиты, а Институт развития интернета предлагает им гранты на создание контента, который будет «нести важные смыслы, воспитывать в геймерах любовь к российской истории, культуре и просвещать их».

Следующий закономерный шаг – это помощь разработчикам в выходе на рынки дружественных стран, считает чиновник. В этом им может помочь некий «единый издатель российских видеоигр».

Я не исключаю, что в скором времени появится что-то вроде единого издателя российских видеоигр, который будет помогать нашим студиям с выходом на рынки стран БРИКС, например. И важной задачей законодателя я вижу создание равных условий доступа к этому механизму для всех российских игроделов.