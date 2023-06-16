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Том Круз проиграл: все IMAX-сеансы «Миссии: невыполнима 7» отдали «Оппенгеймеру»

Том Круз проиграл: все IMAX-сеансы «Миссии: невыполнима 7» отдали «Оппенгеймеру»
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В начале июня стало известно, что Том Круз сражается с представителями крупных киносетей за возможность показывать «Миссию: невыполнима 7» в IMAX-залах, самых больших кинозалах США, как можно дольше. Однако ему много где отказывают и делают выбор в пользу «Барби» и «Оппенгеймера», которые выходят спустя девять дней после премьеры «Смертельной расплаты».

Ситуация разрешилась не в пользу Круза: ленту с актёром действительно покажут в IMAX-залах, однако спустя неделю все сеансы перехватит «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Ленту о создателе ядерной бомбы будут демонстрировать в гигантских залах США на протяжении трёх недель подряд.

Как рассказал глава IMAX Рич Гельфонд, Universal Pictures заключила с компанией сделку на IMAX-сеансы «Оппенгеймера». Он заявил, что после трёх недель проката он будет рад вернуть новую «Миссию: невыполнима» на самые большие экраны страны, однако до тех пор место уже занято.

Премьера фильма «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1» состоится 12 июля. «Оппенгеймер» Кристофера Нолана выйдет в мировом прокате 21-го числа.

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