Авторы игры «Смута» устроили экскурсию по виртуальному Нижнему Новгороду XVII века
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Студия Cyberia Nova поделилась новыми кадрами из российской RPG «Смута». В этот раз авторы продемонстрировали в ролике, как в игре будет выглядеть Нижний Новгород образца XVII века.
Видео доступно во VK-группе «Смута». Права на видео принадлежат Cyberia Nova.
В небольшом видео авторы устроили настоящую виртуальную экскурсию: игроки могут оценить улицу Кожевенную, торговую площадь, Ивановскую башню, ярмарку за Острогом на набережной и другие места.
Российская историческая RPG должна поступить в продажу в первом квартале 2024 года. Сейчас, как отмечают в Cyberia Nova, производство находится примерно «на середине пути»: идёт разработка боевой системы. В ближайшее время они возьмутся за создание лицевых анимаций.
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