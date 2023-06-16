Авторы игры «Смута» устроили экскурсию по виртуальному Нижнему Новгороду XVII века

Студия Cyberia Nova поделилась новыми кадрами из российской RPG «Смута». В этот раз авторы продемонстрировали в ролике, как в игре будет выглядеть Нижний Новгород образца XVII века.

Видео доступно во VK-группе «Смута». Права на видео принадлежат Cyberia Nova.

В небольшом видео авторы устроили настоящую виртуальную экскурсию: игроки могут оценить улицу Кожевенную, торговую площадь, Ивановскую башню, ярмарку за Острогом на набережной и другие места.

Российская историческая RPG должна поступить в продажу в первом квартале 2024 года. Сейчас, как отмечают в Cyberia Nova, производство находится примерно «на середине пути»: идёт разработка боевой системы. В ближайшее время они возьмутся за создание лицевых анимаций.